IA en salud y gobernanza
SEÑOR DIRECTOR:
La irrupción de la inteligencia artificial en salud hace indispensable fortalecer la gobernanza de datos. La discusión no puede centrarse solo en incorporar nuevas herramientas, sino también en asegurar estándares claros de interoperabilidad, trazabilidad, calidad y protección de la información de las personas.
La transformación digital en salud requiere innovación, pero también capacidades para resguardar el uso adecuado de los datos y generar confianza en estas tecnologías. Avanzar en gobernanza ya no es opcional, sino una condición fundamental para integrar la IA de manera segura y efectiva en el sistema de salud.
Félix Liberona Durán
Subdirector ejecutivo
Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud
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