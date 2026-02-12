IA para crecer, no solo para comunicar

SEÑOR DIRECTOR:

Hablar del futuro hoy es, inevitablemente, hablar de inteligencia artificial. En la actualidad, esta herramienta está redefiniendo cómo los negocios nacen, crecen y se proyectan. Un estudio reciente de G100 junto a Criteria lo confirma: seis de cada diez emprendedores ya usan inteligencia artificial en su trabajo diario, y su adopción creció un 25% en solo tres meses durante 2025.

Hoy, dentro del ecosistema emprendedor, la IA se utiliza principalmente para tareas comunicacionales. Sin embargo, solo un 12% la emplea para optimizar precios o inventarios, y menos de la mitad la usa para analizar datos o identificar tendencias de mercado. Justamente ahí es donde la inteligencia artificial puede generar mayor impacto y ayudar a que los negocios den un verdadero salto en su crecimiento.

Fortalecer el uso de la IA a nivel operativo permitirá a los emprendedores acceder a mejores herramientas financieras, optimizar recursos y ser más eficientes. El desafío ahora es acompañar este cambio y empujar a que la inteligencia artificial sea mucho más que una herramienta para comunicar mejor y se convierta en un apoyo real para hacer crecer los negocios.

Gloria Tironi

Presidenta de G100