Infancia, estereotipos de género y retrocesos

SEÑOR DIRECTOR:

El retroceso efectivo en los derechos de las mujeres no es una exageración ni una consigna ideológica; el fracaso del proyecto de ley de sala cuna universal lo puso en evidencia. Y no veremos avances en los derechos de las mujeres en los próximos años, eso está claro.

Lo más preocupante es que ese retroceso suele justificarse desde un discurso que se presenta como protector de la infancia, pero que en los hechos reproduce estereotipos de género profundamente desiguales desde los primeros años de vida.

A pocas semanas del inicio del año escolar, basta recorrer las multitiendas para constatar una diferencia difícil de ignorar: mientras los niños acceden a ropa amplia, cómoda y funcional, las niñas son expuestas a calzas cortísimas, ajustadas y prendas que acentúan innecesariamente su cuerpo. A esto se suma la persistente obsesión por la “pollerita” para ellas y el pantalón para ellos, como si la igualdad fuera una amenaza y no una garantía.

El problema es profundo y estructural. En Chile nadie parece cuestionar prácticas tan naturalizadas como la perforación de orejas a recién nacidas, una decisión irreversible que se toma, evidentemente, sin su consentimiento, que revela hasta qué punto el cuerpo femenino es concebido como disponible desde el inicio. Estas prácticas no son inocuas; contribuyen a una sexualización temprana de las niñas y a la reproducción de una masculinidad tóxica en sus pares. Nada de esto es natural; todo se aprende y se enseña.

Pensar en la infancia debiese implicar proteger a niños y niñas por igual, no consolidar desigualdades que luego decimos querer erradicar.

Alejandra Castillo Ara

Abogada y académica