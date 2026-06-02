Primera Cuenta Pública del Presidente Kast

SEÑOR DIRECTOR:

Más allá de los anuncios concretos y de las polémicas en torno al discurso del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Pleno para dar cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación, sus palabras nos dejaron algunos elementos políticos que podrían ser valiosos para interpretar el rumbo que seguirá el gobierno.

Al comienzo de su intervención el Presidente Kast habló de restablecer la institucionalidad (aludiendo a la pendiente resbaladiza desde octubre de 2019) y de la superación de la emergencia como punto de partida para que Chile se levante. El Presidente trató de reflejar que el diagnóstico con el que llegó a La Moneda se encuentra respaldado por la realidad política y administrativa del país. Asimismo, buscó plantear un camino optimista: la actual situación no es terminal, por el contrario, es simplemente un punto de partida más difícil que en otros momentos de nuestra nación. Es también interesante observar que el Presidente recurrió expresamente a conceptos políticos más bien teóricos, como libertad, orden, seguridad y responsabilidad para marcar la hoja de ruta de esta segunda etapa de su administración. ¿Cómo se articularán estos conceptos de, más bien, largo alcance con las urgencias ciudadanas que lideran las preocupaciones de los chilenos? Aquí radica el gran desafío político de la Administración Kast hacia el futuro: no se trata solamente de administrar, sino que en última instancia transformar.

Quizás la frase que mejor condensa la convicción del mandatario, la que debería ser compartida cabalmente por su gobierno, es que “los mejores días de Chile están por venir”. Habrá que ver cómo se materializa esta visión con las bajadas de políticas públicas.

Álvaro Iriarte

Director de Contenidos

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