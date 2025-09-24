Infancia, la casa común que debemos cuidar
SEÑOR DIRECTOR:
El pasado jueves 17 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca aumentar las penas a adolescentes infractores. Si bien surge de una preocupación legítima por la seguridad, al poner el acento en el castigo olvida algo esencial, se trata de niños y adolescentes, sujetos de derechos a quienes el Estado y la sociedad deben proteger con especial cuidado.
La evidencia lo confirma: los adolescentes no responden a la severidad de la sanción como los adultos. Su desarrollo neurológico los hace más propensos a la impulsividad y al riesgo, pero también más abiertos al cambio si reciben apoyo educativo, familiar y comunitario. Alargar las condenas no reduce la reincidencia; al contrario, agrava la exclusión. Lo que sí funciona son las medidas socioeducativas, la continuidad escolar, la justicia restaurativa y los programas familiares intensivos.
En el reciente Tedeum, el cardenal Chomali recordó que “la infancia es la casa donde habitaremos toda la vida”. Apostar por más cárcel equivale a renunciar a cuidar esa casa común, condenando a nuestros jóvenes al olvido. Pensar en grande, en cambio, es asumir que la verdadera seguridad se construye con educación, acompañamiento y oportunidades. La discusión sigue abierta y aún le resta trámite en el Senado, instancia donde ojalá, por nuestra casa común, se asuma con la profundidad que merece.
Valentina Saldaña Alfaro
Abogada Asuntos Públicos
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.