SEÑOR DIRECTOR:

A veces, la física ofrece sabiduría fuera de su ámbito clásico de acción y hoy quisiera aplicarlo a la convivencia. Respecto de la agresión a la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, en la UACh, las leyes de Newton nos dicen:

Inercia: Una comunidad que se deja arrastrar por la intolerancia tiende a permanecer en ese estado. Romper esa inercia requiere una voluntad consciente por el diálogo.

Impacto y proporción: La violencia es una fuerza que solo acelera la degradación de nuestro entorno. Sin el contrapeso del respeto, el espacio para el pensamiento crítico simplemente desaparece.

Acción y reacción: Es un principio de equilibrio. A la agresión (acción) le sigue inevitablemente una consecuencia institucional y social (reacción). Quien vulnera la integridad del otro en la universidad debe comprender que la respuesta de la sociedad será proporcional.

En las palabras de Jorge Millas: “La violencia es el fracaso de la universidad. Un recinto universitario donde se impone la fuerza es solo un edificio ocupado, ya no es una academia”.

Pierre Romagnoli

Decano Facultad de Ciencias Exactas UNAB