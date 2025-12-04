VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Inversión en salud: Chile en la OCDE

    Por 
    Cartas al director
    Inversión en salud: Chile en la OCDE Andres Perez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    La OCDE informó los resultados de salud de los países miembros en su reporte Health at a Glance 2025. Algunos comentaristas de este medio hacen una interpretación parcial de los resultados como los referidos al gasto de bolsillo en salud.

    Desde una comprensión integral del financiamiento público, la gran noticia es que Chile alcanzo el 6% del PIB como gasto público en salud en 2023, cumpliendo lo acordado con OPS/OMS (2014), y avanza en la eliminación de pagos directos que son una barrera de acceso a la salud para las personas. Chile llega a este nivel con un aceleramiento del crecimiento de esta inversión en los últimos años. De los países de la OCDE LAC, sólo Chile luce este récord.

    Además, el reporte precisa que para el nivel de inversión en salud de Chile presenta indicadores que reconocen el gasto eficiente a nivel global, así; en expectativa de vida ocupa un lugar de éxito con menos gasto y mayor sobrevida que el promedio: mejor que muchos países desarrollados y superior a todos los países LAC.

    Por otra parte, el desafío es que del gasto privado el 80% es gasto directo de bolsillo de las familias, este gasto en copagos y medicamentos es el menos equitativo y eficiente porque hace depender de la billetera el acceso a salud y no sigue una planificación sanitaria.

    En todos los países el gasto de bolsillo se ha visto presionado en la post pandemia, pero en Chile, políticas de protección financiera como Copago Cero, han mitigado sus efectos. Sin embargo, este gasto sigue siendo importante y tiene su base en las bajas coberturas del aseguramiento privado con altos copagos y alta demanda de aquellos que salen, no huyendo del sistema gratuito público como leímos en este medio hace unos días, si no del sistema asegurador privado, aumentando los beneficiarios de Fonasa que demandan prestaciones de libre elección.

    Sin Copago Cero la tendencia sería al alza, con Copago Cero la tendencia es a la baja y se verá reflejada en los próximos años, pues, las metodologías de cálculo conllevan un rezago importante al reflejar sus efectos, cuestión que omiten o desconocen los comentaristas.

    Camilo Cid Pedraza

    Director Fondo Nacional de Salud

    Más sobre:OCDESaludCopago Cero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con Carmen Frei a la cabeza: defensores de DD.HH. rechazan posible indulto de Kast a condenados por crímenes de lesa humanidad

    Kast alista cierres de campaña en Santiago y Temuco

    El quinteto que tomó las riendas de la milla final de la campaña de Jara

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Gobierno presenta plan de desalojo de megatoma: no iniciará antes de enero

    Encuesta revela que el 51% de los europeos ve un riesgo “alto” de guerra con Rusia y un 48% percibe a Trump como “enemigo”

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Con Carmen Frei a la cabeza: defensores de DD.HH. rechazan posible indulto de Kast a condenados por crímenes de lesa humanidad
    Chile

    Con Carmen Frei a la cabeza: defensores de DD.HH. rechazan posible indulto de Kast a condenados por crímenes de lesa humanidad

    Kast alista cierres de campaña en Santiago y Temuco

    El quinteto que tomó las riendas de la milla final de la campaña de Jara

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes
    Negocios

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Investor day: ILC fija hoja de ruta y proyecta duplicar sus ganancias al 2030

    Richard von Appen por expropiación en toma de San Antonio: “Es una mala señal, porque se están vulnerando derechos”

    Las mejores series del 2025, según el New York Times
    Tendencias

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    La U arriesga duras sanciones tras el lapidario informe arbitral de los incidentes ocurridos en el Santa Laura
    El Deportivo

    La U arriesga duras sanciones tras el lapidario informe arbitral de los incidentes ocurridos en el Santa Laura

    Alexis Sánchez completa 90 minutos en la clasificación del Sevilla en la Copa del Rey

    El fallido intento por derrocar a Michael Clark de la presidencia de Azul Azul

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta
    Cultura y entretención

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Encuesta revela que el 51% de los europeos ve un riesgo “alto” de guerra con Rusia y un 48% percibe a Trump como “enemigo”
    Mundo

    Encuesta revela que el 51% de los europeos ve un riesgo “alto” de guerra con Rusia y un 48% percibe a Trump como “enemigo”

    Las imágenes inéditas de “la isla de la pedofilia” de Epstein en el Caribe

    Muere el líder de la milicia palestina que Israel apoyaba en Gaza para contrarrestar a Hamas

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola