Inversión en salud: Chile en la OCDE

SEÑOR DIRECTOR:

La OCDE informó los resultados de salud de los países miembros en su reporte Health at a Glance 2025. Algunos comentaristas de este medio hacen una interpretación parcial de los resultados como los referidos al gasto de bolsillo en salud.

Desde una comprensión integral del financiamiento público, la gran noticia es que Chile alcanzo el 6% del PIB como gasto público en salud en 2023, cumpliendo lo acordado con OPS/OMS (2014), y avanza en la eliminación de pagos directos que son una barrera de acceso a la salud para las personas. Chile llega a este nivel con un aceleramiento del crecimiento de esta inversión en los últimos años. De los países de la OCDE LAC, sólo Chile luce este récord.

Además, el reporte precisa que para el nivel de inversión en salud de Chile presenta indicadores que reconocen el gasto eficiente a nivel global, así; en expectativa de vida ocupa un lugar de éxito con menos gasto y mayor sobrevida que el promedio: mejor que muchos países desarrollados y superior a todos los países LAC.

Por otra parte, el desafío es que del gasto privado el 80% es gasto directo de bolsillo de las familias, este gasto en copagos y medicamentos es el menos equitativo y eficiente porque hace depender de la billetera el acceso a salud y no sigue una planificación sanitaria.

En todos los países el gasto de bolsillo se ha visto presionado en la post pandemia, pero en Chile, políticas de protección financiera como Copago Cero, han mitigado sus efectos. Sin embargo, este gasto sigue siendo importante y tiene su base en las bajas coberturas del aseguramiento privado con altos copagos y alta demanda de aquellos que salen, no huyendo del sistema gratuito público como leímos en este medio hace unos días, si no del sistema asegurador privado, aumentando los beneficiarios de Fonasa que demandan prestaciones de libre elección.

Sin Copago Cero la tendencia sería al alza, con Copago Cero la tendencia es a la baja y se verá reflejada en los próximos años, pues, las metodologías de cálculo conllevan un rezago importante al reflejar sus efectos, cuestión que omiten o desconocen los comentaristas.

Camilo Cid Pedraza

Director Fondo Nacional de Salud