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    Cartas al Director

    Inversión y desarrollo

    Por 
    Cartas al director
    TRABAJADORES - OBREROS - TRABAJANDO - CONSTRUCCION - CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO ELADIO ROJAS - DEPORTES - CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    El sector inmobiliario comienza a mostrar señales de recuperación tras varios años marcados por la incertidumbre, la caída de la inversión y el aumento de la vacancia en oficinas y locales comerciales. Hoy, muchas de esas puertas vuelven a abrirse, reflejando una mayor ocupación de espacios, la reactivación de proyectos y perspectivas más favorables para distintos segmentos del mercado.

    Consolidar esta recuperación exige mucho más que cifras alentadoras. Requiere recuperar la confianza, fortalecer las condiciones para invertir y promover una inversión de largo plazo. El desarrollo inmobiliario no solo impulsa la construcción, sino que también dinamiza el empleo, fortalece el comercio y los servicios, y contribuye al crecimiento de las economías regionales.

    Este desafío adquiere aún mayor relevancia en un contexto internacional de volatilidad de los mercados financieros, tensiones geopolíticas y una economía global con un crecimiento moderado. En este escenario, el capital busca destinos que ofrezcan estabilidad institucional, certeza jurídica y reglas claras, atributos que Chile debe resguardar para seguir siendo un destino atractivo.

    En este escenario, los distintos actores del mercado financiero tienen un rol fundamental en la canalización del ahorro hacia inversiones productivas de largo plazo. Bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos, fondos de inversión y otros inversionistas institucionales contribuyen al financiamiento de proyectos que impulsan el empleo, fortalecen el mercado de capitales y favorecen un crecimiento económico más sostenible. En ese marco, la inversión inmobiliaria continúa siendo una alternativa relevante para apoyar el desarrollo del país.

    Luis Cavieres

    Gerente de Inversiones Mutual de Seguros de Chile

    Más sobre:Inversión inmobiliariaCrecimientoReglas claras

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