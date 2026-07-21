Lluvias y justicia territorial

(260718) -- BIOBIO, 18 julio, 2026 (Xinhua) -- Vista aérea tomada con un dron el 16 de julio de 2026 de viviendas afectadas por una inundación debido a un temporal, en la comuna de Arauco, en la región del Biobío, Chile. El temporal que desde el jueves azota 10 de las 16 regiones de Chile ha dejado al menos tres fallecidos, siete lesionados y más de 800 casas con algún tipo de daño, informó el viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. (Xinhua/Str) (jv) (ra) (da)

SEÑOR DIRECTOR:

Las lluvias de los últimos días muestran que los desastres afectan de manera desigual. Las familias con menos recursos suelen vivir en zonas más expuestas debido a las dificultades para acceder a una vivienda segura.

Culpar a quienes sufren inundaciones oculta un problema estructural. El Estado debe anticipar los riesgos, planificar el territorio, mejorar drenajes, ofrecer soluciones habitacionales seguras y proteger humedales, riberas y cauces.

La lluvia es un fenómeno natural y la vulnerabilidad se construye socialmente. La justicia territorial exige garantizar que todas las personas puedan vivir en un lugar seguro.

Felipe Kong López

Académico Facultad de Educación UDP