Lluvias y justicia territorial
SEÑOR DIRECTOR:
Las lluvias de los últimos días muestran que los desastres afectan de manera desigual. Las familias con menos recursos suelen vivir en zonas más expuestas debido a las dificultades para acceder a una vivienda segura.
Culpar a quienes sufren inundaciones oculta un problema estructural. El Estado debe anticipar los riesgos, planificar el territorio, mejorar drenajes, ofrecer soluciones habitacionales seguras y proteger humedales, riberas y cauces.
La lluvia es un fenómeno natural y la vulnerabilidad se construye socialmente. La justicia territorial exige garantizar que todas las personas puedan vivir en un lugar seguro.
Felipe Kong López
Académico Facultad de Educación UDP
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