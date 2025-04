Jerusalén cerrada: la exclusión silenciosa en Semana Santa

SEÑOR DIRECTOR:

El acceso a Jerusalén para el Domingo de Ramos de 2025 fue severamente restringido para los cristianos palestinos de Cisjordania. Según el padre Ibrahim Faltas, vicario de la Custodia de Tierra Santa, la Administración Civil israelí concedió solo 6.000 permisos, negando así a la gran mayoría la entrada a Jerusalén Este ocupada y a la Ciudad Vieja, y con ello la posibilidad de participar en las celebraciones del Domingo de Ramos y del Sábado Santo en la Iglesia del Santo Sepulcro.

Incluso quienes obtuvieron permisos fueron bloqueados, cuando las autoridades israelíes detuvieron los autobuses que transportaban fieles desde Belén, Jericó y Ramallah, incluidos feligreses y grupos scouts, tradicionalmente parte esencial de las procesiones de Semana Santa.

Para los cristianos palestinos, rezar en Jerusalén durante el Domingo de Ramos, el viernes y el Sábado Santo no es solo un rito religioso: es una expresión de arraigo, fe y resistencia. Pero en vez de recorrer la Vía Dolorosa y orar en el Santo Sepulcro, se enfrentan a muros, puestos de control y soldados armados. La Vía Dolorosa ya no es solo un sendero espiritual: se ha vuelto un símbolo cotidiano de su exclusión, bajo un régimen que restringe su movilidad, acalla sus oraciones y les impide el acceso a sus lugares sagrados. Los cristianos palestinos no son reliquias del pasado. Son un testimonio vivo de la identidad multirreligiosa y multicultural de Palestina.

Al negar el acceso tanto a cristianos como a musulmanes palestinos, Israel está reconfigurando activamente la identidad demográfica, cultural y política de Jerusalén, particularmente en Jerusalén Oriental y la Ciudad Vieja, que poseen un profundo significado histórico, religioso y nacional para el pueblo palestino.

Vera Baboun

Embajadora de Palestina en Chile