Junta de Paz de Trump y la ONU

SEÑOR DIRECTOR:

Es una iniciativa controvertida de Trump, como acostumbra, plena de reacciones. Contrarios, se oponen y partidarios, lo apoyan, así se refleja en el campo internacional. En síntesis, se crea un nuevo organismo compuesto por 26 jefes de Estado, más otros invitados por tres años. Trump la presidirá de manera vitalicia con derecho a veto. Se inspira en el Plan de Paz para Gaza, en ejecución, que considera uno de sus mayores éxitos, y algunos la integrarán.

Al anunciarla, fiel a su estilo declaró: “Tiene la oportunidad de ser uno de los organismos internacionales más trascendentales jamás creados”. No fue aceptada por China y Canadá (se canceló la invitación al primer ministro luego de su crítico discurso en Davos), y muchos otros, que ven un riesgo para la ONU.

¿Es una amenaza para la ONU? Conviene verla con objetividad. No llegan a ser ni un tercio de los 193 de sus miembros. Su presupuesto, muy menor y depende casi exclusivamente de EE.UU. Terminado el mandato de Trump (en tres años), su futuro será incierto. No hay ningún otro organismo especializado, como en la ONU, que dependa de la Junta, ni reemplace sus respectivas competencias, temarios, o sedes. No son verdaderamente comparables. Otras experiencias como los BRICS, no han suplantado a las Naciones Unidas, y eso que lo integran potencias como Rusia y China.

La ONU no ha logrado cumplir su función primordial, el mantenimiento de la paz, respecto de algunas guerras que prosiguen. Ciertamente pasa por una crisis, pero no es su final ni mucho menos. La administración Trump ha cortado varios financiamientos, aunque no es definitivo. Realmente necesita un mejor entendimiento.

Samuel Fernández

Exembajador y académico U. Central