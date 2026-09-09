La autoridad docente

SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados de la Prueba PISA en Chile son el síntoma visible de una crisis educativa de alcance global. En el debate técnico, la preocupación se centra en los textos escolares, los cambios curriculares o la irrupción de la inteligencia artificial. Sin embargo, estamos perdiendo de vista el verdadero núcleo del problema: para que la enseñanza ocurra y el aprendizaje trascienda, es indispensable que se genere una conexión entre el maestro y el discípulo.

Históricamente, el nexo más simple y extendido se cimentaba en la autoridad estricta. Hoy es indiscutible la necesidad de transitar hacia pedagogías alternativas que construyan ese vínculo indispensable. No obstante, en esa transición hemos permitido que se instale un enemigo terrible: la indiferencia absoluta. La indiferencia anula cualquier posibilidad de transferencia de conocimiento.

En las Ciencias Exactas, vemos día a día que el motor del descubrimiento no reside en la frialdad de las pantallas o en los algoritmos predictivos. El verdadero catalizador sigue estando en el centro de nuestra humanidad: el nexo intelectual y emocional entre el profesor que inspira y el estudiante que descubre. Si queremos revertir el declive que evidencia la prueba PISA, debemos devolverle al docente su lugar de autoridad intelectual, rescatar el valor pedagógico del esfuerzo y volver a encender la chispa humana dentro del aula.

Pierre Romagnoli

Decano Facultad de Ciencias Exactas UNAB