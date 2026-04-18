La caja sí importa

SEÑOR DIRECTOR:

Uno de los principales fundamentos financieros en todo orden de cosas y que se enseña a los alumnos que quieren aprender finanzas es el adecuado manejo de la Caja o el Manejo del Ciclo del Efectivo. En ese sentido no estoy de acuerdo con el ex ministro de Hacienda Mario Marcel respecto a que “La Caja no le importa a nadie, excepto a los países que no tienen acceso al mercado crediticio”, porque el financiamiento no es infinito en términos de lo que se presta, el acceso al financiamiento nunca en permanente y constante, tampoco es gratis el suscribir una deuda y mientras más endeudado se esté el spread de tasa aumenta, y lo más importante para pagar una deuda necesariamente se necesita generar caja.

Jorge E. Berríos Vogel

Director Diplomado en Finanzas FEN U. de Chile