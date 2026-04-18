SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    La caja sí importa

    Por 
    Cartas al director
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    SEÑOR DIRECTOR:

    Uno de los principales fundamentos financieros en todo orden de cosas y que se enseña a los alumnos que quieren aprender finanzas es el adecuado manejo de la Caja o el Manejo del Ciclo del Efectivo. En ese sentido no estoy de acuerdo con el ex ministro de Hacienda Mario Marcel respecto a que “La Caja no le importa a nadie, excepto a los países que no tienen acceso al mercado crediticio”, porque el financiamiento no es infinito en términos de lo que se presta, el acceso al financiamiento nunca en permanente y constante, tampoco es gratis el suscribir una deuda y mientras más endeudado se esté el spread de tasa aumenta, y lo más importante para pagar una deuda necesariamente se necesita generar caja.

    Jorge E. Berríos Vogel

    Director Diplomado en Finanzas FEN U. de Chile

    Más sobre:DeudaFinanzasFinanciamiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales
    Chile

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Ya suman 17 las salidas: Renuncia Ángela Valdebenito al cargo de seremi de las Culturas de Aysén

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio
    Negocios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    OTIC advierte sobre impacto de la eliminación de la franquicia tributaria Sence

    FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría
    Tendencias

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    Con un inspirado “Popin” Castro: Limache vence de principio a fin a la U. de Concepción y es puntero del campeonato
    El Deportivo

    Con un inspirado “Popin” Castro: Limache vence de principio a fin a la U. de Concepción y es puntero del campeonato

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    Roland Garros deberá esperar: Matías Soto cae en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García
    Cultura y entretención

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16
    Mundo

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico