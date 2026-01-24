SUSCRÍBETE POR $1100
    La DC y el valor de la deliberación pública

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    En recientes declaraciones públicas, tanto la excandidata presidencial Evelyn Matthei como la senadora electa Vanessa Kaiser han recurrido a la Democracia Cristiana (DC) como un supuesto ejemplo negativo, aludiendo a una crisis de identidad o a prácticas de “cuoteo” político. Resulta llamativo que sectores que hoy se identifican con posiciones radicales y conservadoras pretendan erigirse como jueces morales de un partido que ha sido un pilar relevante de la estabilidad democrática de Chile.

    La Democracia Cristiana no representa aquello que “no se debe ser”. Por el contrario, encarna una tradición política que ha contribuido de manera decisiva a la construcción democrática del país, a la ampliación de derechos sociales y a la defensa del pluralismo en momentos críticos de nuestra historia. Su legado se asocia a la búsqueda del bien común, al fortalecimiento institucional y a la convicción de que el progreso social se alcanza mediante acuerdos amplios y responsables.

    Frente a visiones que exaltan la rigidez ideológica o la confrontación permanente, la DC ha comprendido que la política democrática exige diálogo, gradualidad y disposición al consenso. En este marco, gobernar, participar del Estado y asumir responsabilidades públicas no es oportunismo, sino una expresión concreta de compromiso con el país y, especialmente, con los sectores más vulnerables.

    La democracia se fortalece cuando el debate público se funda en el respeto, la memoria histórica y la deliberación argumentada, y se debilita cuando se recurre a descalificaciones simplistas o caricaturas interesadas. Chile requiere una discusión política de mayor calidad, que valore la diversidad de trayectorias y entienda que los acuerdos, y no la exclusión, han permitido los avances más significativos de nuestra historia.

    En esa tarea, la Democracia Cristiana seguirá aportando con ideas, principios comunitarios y vocación democrática a un Chile más justo, cohesionado y desarrollado. De eso se trata, en definitiva, la buena política que la ciudadanía espera de sus líderes.

    Alejandra Krauss Valle

    Secretaria nacional Partido Demócrata Cristiano

