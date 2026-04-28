Serie de sismos ocurrieron cerca de la comuna de Navidad en la región de O’Higgins

Serie de sismos ocurrieron en la comuna de Navidad en O’Higgins

Una serie de sismos ocurrieron durante la mañana de este martes en la región de O’Higgins, según el detalle compartido por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Alrededor de las seis de la mañana se registraron tres sismos de menor intensidad cercanos a la comuna de Navidad.

El de mayor magnitud fue uno 4.6 registrado a las 6:06 de la mañana, a 30 kilómetros al oeste de Navidad y con una profundidad de 34 kilómetros.

Posteriormente, a las 8:55 de la mañana, se registró un nuevo movimiento sísmico en la zona. Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la magnitud del sismo fue de 4.4 y se localizó a 35 kilómetros al oeste de Navidad.

En la escala de Mercalli, este último movimiento pudo ser percibido en Pichilemu con una magnitud de III.

Estos hechos ocurrieron horas antes que el Presidente José Antonio Kast desarrolle una serie de actividades en la región.

Se espera que durante la mañana asista al Instituto Teletón de Rancagua para el envío de un proyecto de ley que decrete el primer sábado de noviembre el día de la Teletón.

Además de lo anterior, estará en Rancagua y Rengo para participar en la entrega de viviendas y títulos de dominio.