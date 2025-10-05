La flotilla: espectáculo sin efecto humanitario

SEÑOR DIRECTOR:

La flotilla de activistas, presentada como un esfuerzo “humanitario” para romper el bloqueo de Gaza, rechazó corredores seguros como Ashdod (Israel) y Kerem Shalom (Israel/Egipto), establecidos para inspeccionar y entregar ayuda con supervisión de la ONU. También rechazó la asistencia coordinada que ofreció Chipre e Italia. Estas negativas confirman lo que muchos ya habían señalado: no se busca aliviar el sufrimiento en Gaza, sino generar impacto mediático.

El bloqueo marítimo de Gaza se ajusta a lo establecido en el Manual de San Remo (1994), que reconoce el derecho a inspecciones para impedir el contrabando de armas en zonas de conflicto, al tiempo que obliga a garantizar el acceso de ayuda humanitaria por canales seguros. Ignorar este marco jurídico y político para privilegiar gestos de activismo no solo es irresponsable, sino que aumenta la polarización y no alivia el sufrimiento real en Gaza.

La presión internacional en estas horas críticas debe concentrarse en exigir a Hamas que libere a los secuestrados y entregue las armas, para avanzar en el plan propuesto por el Presidente de EE.UU., respaldado por la comunidad internacional, numerosos países árabes e incluso por la Autoridad Palestina.

Celebrar flotillas de activistas e influencers no suma; trivializa la urgencia de soluciones serias y perjudica a quienes realmente sufren. Resulta desconcertante ver a algunos líderes e instituciones chilenas respaldar estas acciones y hablar de piratería, mientras callan ante la única propuesta concreta que está sobre la mesa para el cierre de este amargo ciclo.

La flotilla “humanitaria” dejó titulares, pero ningún alivio real para los gazatíes, y menos aún un aporte al cierre del conflicto.

Peleg Lewi

Embajador de Israel en Chile