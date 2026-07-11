SEÑOR DIRECTOR:

El reciente análisis de Bloomberg sobre Codelco puede ser discutible en sus recomendaciones, como mayor participación privada o venta de activos. Sin embargo, ello no debilita el diagnóstico central: la principal minera estatal enfrenta una condición financiera y operacional vulnerable, con deuda cercana a US$25.000 millones, producción mínima en casi tres décadas, mayores costos, controversias en producción y el impacto del accidente fatal en El Teniente.

Desde la economía minera, el problema debe evaluarse principalmente como una pérdida de renta potencial para el país. Chile enfrenta un ciclo favorable para el cobre, impulsado por electrificación, redes, inteligencia artificial, defensa e infraestructura energética. En ese contexto, la menor capacidad de Codelco para transformar reservas en producción eficiente implica un costo de oportunidad fiscal relevante. Cada tonelada no producida, cada proyecto retrasado y cada dólar destinado a deuda reducen excedentes para inversión pública y bienestar social.

La discusión no debe reducirse a privatización versus defensa del Estado empresario. El punto de fondo es la gestión de un activo estratégico. Resulta contradictorio que, mientras el gobierno promueve medidas severas para generar caja fiscal, algunas con efectos sobre los hogares, Chile no aproveche plenamente la renta de su principal ventaja comparativa.

Codelco no solo administra yacimientos. Administra parte esencial de la capacidad fiscal futura de Chile. Su precariedad no es un asunto técnico marginal, sino una advertencia sobre pérdida de eficiencia estatal en el momento de mayor valor estratégico del cobre.

Cristián Sánchez López

Director Ingeniería Civil en Minas U. Central