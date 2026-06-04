La simplificación de la complejidad

SEÑOR DIRECTOR:

La columna de Daniel Matamala del domingo identifica correctamente un problema real: Chile necesita complejizar su economía. Pero yerra en el diagnóstico y, por lo tanto, en la receta.

Matamala carga contra el modelo exportador de recursos naturales y el bajo gasto público en ciencia. Pero no parece comprender bien el problema. La complejidad no se refiere al tipo de productos exportados, sino al nivel de conocimiento y tecnología necesarios para producirlos. Ahí Chile no está en el paleolítico, por el contrario, tiene procesos complejos vinculados a sus recursos naturales: ¿qué tiene más valor agregado: llegar con salmón fresco a Japón o con una lata de salmón en conserva? La producción de salmón fresco tiene sin duda mucha más tecnología y conocimiento involucrado

Buenos ejemplos son Australia, Canadá o Noruega, países que son exportadores de recursos naturales y a la vez líderes en complejidad de su economía. El zapato aprieta en otro lado. En Chile el sector privado ejecuta el 42% del gasto en I+D; en la OCDE el 73%. Las universidades concentran más de este gasto que las empresas —exactamente al revés del mundo desarrollado-. La innovación privada no se decreta por ley, surge en contextos propicios, donde la regulación laboral es fundamental y la nuestra no da la talla. Alemania y Francia destinan generosos recursos en I+D y han sido actores de reparto en la revolución tecnológica actual, en buena parte por su regulación laboral.

Más presupuesto al Ministerio de Ciencia sin cambiar las condiciones que frenan la innovación privada —regulación laboral rígida, baja productividad laboral, desconexión entre academia y sector productivo— arriesga quedarnos cortos. Chile necesita I+D, pero del tipo que genera riqueza, no solo del tipo que acumula papers.

José Antonio Valenzuela

Director ejecutivo Pivotes