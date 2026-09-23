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    Cartas al Director

    La urgencia de pausar para controlar la IA

    Por 
    Cartas al director
    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas Tecnología / La Tercera

    SEÑOR DIRECTOR:

    El llamado a “marcar el ritmo” (pace the frontier) realizado por Dario Amodei (CEO de Anthropic), sumado al respaldo de figuras como Sam Altman y Elon Musk, puso sobre la mesa el debate de desacelerar el avance impetuoso de la inteligencia artificial.

    Esta postura no es miedo ni retroceso, es un acto que va de la mano con la responsabilidad y gobernanza corporativa.

    Avanzar sin control por la sola prisa del mercado es peligroso. Ataques como el sufrido por la plataforma Hugging Face demostraron que la capacidad de automejora de los modelos está superando la habilidad humana para auditarlos y contenerlos. Cuando la IA evoluciona más rápido que las herramientas de ciberseguridad, los riesgos dejan de ser teóricos y se convierten en fallas operativas reales.

    Ajustar el ritmo en la frontera técnica no significa paralizar la investigación. Significa dar tiempo vital para permitir que evaluadores externos e independientes verifiquen la seguridad de los modelos durante su desarrollo. Permite también blindar la infraestructura ante ataques automatizados complejos y capacitar a los equipos corporativos para auditar los datos que entrega la máquina, evitando así la confianza ciega en los algoritmos.

    El liderazgo tecnológico del siglo XXI se definirá por la capacidad de construir una inteligencia artificial robusta, segura y responsable, capaz de generar confianza y convivir de manera positiva con la sociedad. Controlar el ritmo no es detener el progreso; es garantizar que la tecnología siga estando al servicio del ser humano.

    Daniel Soto

    CTO de Landscape

    Más sobre:ResponsabilidadGobernanzaTecnología

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