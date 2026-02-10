SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    LatamGPT

    Por 
    Cartas al director
    LatamGPT

    SEÑOR DIRECTOR:

    El lanzamiento de LatamGPT marca un hito para América Latina en el desarrollo de inteligencia artificial con identidad regional y vocación pública.

    LatamGPT no es solo un avance tecnológico, sino una iniciativa orientada a fortalecer capacidades desde la región, integrando talento, infraestructura y colaboración.

    El proyecto es fruto del trabajo colaborativo entre instituciones públicas, académicas y tecnológicas. En este marco, Data Observatory participa en la construcción de la infraestructura para el preentrenamiento y entrenamiento del modelo, en los grupos estratégicos y en la operación técnica mediante ingeniería en nube, contribuyendo a la capacidad regional para desarrollar inteligencia artificial a gran escala.

    LatamGPT impulsa además una nueva forma de entender la identidad digital, que reconoce la diversidad cultural, lingüística y social de América Latina y la proyecta al mundo.

    Así, se presenta como una plataforma que fortalece la autonomía tecnológica regional y abre nuevas oportunidades para el desarrollo científico, productivo y social.

    Rodrigo Roa

    Director ejecutivo Data Observatory

    Más sobre:LatamGPTinteligencia artificialAmérica Latina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    LatamGPT: presentan modelo de inteligencia artificial entrenada con datos latinoamericanos y hecha en Chile

    Raúl Leiva (PS): “Retirar la candidatura de Bachelet perjudicaría el entendimiento de la futura oposición con La Moneda”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura
    Chile

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    LatamGPT: presentan modelo de inteligencia artificial entrenada con datos latinoamericanos y hecha en Chile

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia
    Negocios

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    Alza en cuentas de la luz: Rincón deja en suspenso respaldar propuesta del gobierno para pagar deuda a distribuidoras

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono
    Tecnología

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea
    Mundo

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Israel intensifica sus planes para aumentar el control sobre Cisjordania y pone a prueba plan de paz de Washington

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl