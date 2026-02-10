LatamGPT
SEÑOR DIRECTOR:
El lanzamiento de LatamGPT marca un hito para América Latina en el desarrollo de inteligencia artificial con identidad regional y vocación pública.
LatamGPT no es solo un avance tecnológico, sino una iniciativa orientada a fortalecer capacidades desde la región, integrando talento, infraestructura y colaboración.
El proyecto es fruto del trabajo colaborativo entre instituciones públicas, académicas y tecnológicas. En este marco, Data Observatory participa en la construcción de la infraestructura para el preentrenamiento y entrenamiento del modelo, en los grupos estratégicos y en la operación técnica mediante ingeniería en nube, contribuyendo a la capacidad regional para desarrollar inteligencia artificial a gran escala.
LatamGPT impulsa además una nueva forma de entender la identidad digital, que reconoce la diversidad cultural, lingüística y social de América Latina y la proyecta al mundo.
Así, se presenta como una plataforma que fortalece la autonomía tecnológica regional y abre nuevas oportunidades para el desarrollo científico, productivo y social.
Rodrigo Roa
Director ejecutivo Data Observatory
