Ley de pesca
SEÑOR DIRECTOR:
El subsecretario Urrutia se compromete a respetar el Fraccionamiento, pero sepulta la Nueva Ley de Pesca llamándola “refundacional” —el mismo libreto de Sonaqpesca— y con ello sepulta también la Plataforma Social de 108 mil pescadores. Todas las decisiones de este gobierno terminan favoreciendo a los más ricos.
Hernán Cortés Bernal
Presidente CONDEPP, vocero Alianza Nacional
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