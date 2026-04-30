SEÑOR DIRECTOR:

El subsecretario Urrutia se compromete a respetar el Fraccionamiento, pero sepulta la Nueva Ley de Pesca llamándola “refundacional” —el mismo libreto de Sonaqpesca— y con ello sepulta también la Plataforma Social de 108 mil pescadores. Todas las decisiones de este gobierno terminan favoreciendo a los más ricos.

Hernán Cortés Bernal

Presidente CONDEPP, vocero Alianza Nacional