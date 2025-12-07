Licitación de casino

SEÑOR DIRECTOR:

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) deberá iniciar un nuevo proceso de licitación para el casino de juegos ubicado en Viña del Mar, debido a la renuncia del permiso de operación por parte de Enjoy. Una de las razones de ésta fue la elevada oferta económica que comprometió (831.123 UF anuales), cifra que excedió la oferta mínima establecida por la SCJ (596.170 UF).

Así, una de las variables clave de la próxima licitación será el monto de la oferta económica mínima que establezcan las bases.

Por su parte, noticias de prensa señalan que un equipo de académicos de la Universidad de Valparaíso tuvo una reunión con los concejales del Municipio de Viña del Mar, para proyectar las bases del nuevo proceso de licitación, señalando que, en el contexto actual del mercado, es imposible que el municipio consiga las 831.000 UF que ofertó Enjoy en 2018. Según el equipo académico, las proyecciones muestran que la licitación debería moverse entre 605.000 y 670.000 UF. Donde el piso no puede bajar de las 605.000 UF.

La cifra de 605.000 UF anuales claramente es excesiva, ya que significa alrededor de $2.000 millones mensuales para un casino que tiene un promedio de ingresos mensuales de $4.324 millones y, sobre esa cifra paga IVA e impuesto al juego por alrededor de $1.417 millones. Por tanto, es incomprensible el sustento técnico de esa cifra.

La exigencia de una oferta económica mínima de esa magnitud solo será el anticipo de una nueva licitación fracasada, ya que exigir que las ofertas de los eventuales postulantes tengan ese piso solo asegura que el eventual adjudicado, de haberlo, estará renunciando a su permiso de operación como ya sucedió con Enjoy.

Francisco Javier Leiva Vega

Ex superintendente de Casinos de Juego