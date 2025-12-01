SEÑOR DIRECTOR:

La reciente entrega de cifras del Minsal, que destaca la salida de más de 2 millones de personas de las listas de espera no GES y una mejora en los tiempos de atención para consultas y cirugías, constituye sin duda una señal positiva. Sin embargo, este avance resulta incompleto, cuando se observa lo que ocurre con las garantías GES en cáncer.

En el último trimestre, las garantías GES vencidas asociadas a patologías oncológicas aumentaron en un 5% respecto del período anterior, superando las 15 mil personas en espera de una atención que por ley debiera ser oportuna. Más preocupante aún es el comportamiento de los cánceres que afectan a mujeres, el informe de Glosa 6 da cuenta de incrementos de pacientes en un 2% en cáncer de mama, 11% en ovario y 13% en cáncer cervicouterino. En estas patologías, el tiempo no es una variable administrativa, sino un factor crítico para la sobrevida.

El contraste es evidente, mientras se comunica una mejora global, se invisibiliza el incumplimiento de garantías en pacientes con diagnóstico de cáncer. Urge priorizar de forma efectiva los GES oncológicos, con mecanismos de urgencia, monitoreo público permanente y derivación automática al segundo prestador cuando los plazos se incumplan.

Pablo Pizarro Giadach

Director de la carrera de Ingeniería Civil en Biomedicina, Universidad del Desarrollo