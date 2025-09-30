¿Los verdaderos derechos de agua?

SEÑOR DIRECTOR:

En reciente carta, Rafael Ossandón Irarrázaval se refiere a los “verdaderos derechos de aguas” –atribuyéndolos a los regantes de la Primera Sección del río Maipo– como si el resto de la cuenca careciera de ellos.

A fines del siglo XIX, el Estado de Chile otorgó derechos de aprovechamiento a los regantes del Mapocho en base al régimen de escorrentía de ese río radicalmente modificado con la construcción del Canal San Carlos. Por ello no resulta “paradójico” que las aguas recolectadas por la sanitaria –en parte provenientes del Maipo– sean dispuestas en el Mapocho luego de su tratamiento.

El Sr. Ossandón acusa un aumento en las captaciones y superficies de riego en el Mapocho, pero el caudal captado no crece, limitado por la capacidad máxima de las obras, que no ha variado en los más de cien años de ejercicio de sus derechos. El incremento de superficie regada obedece únicamente a mayor eficiencia en el uso del agua con tecnificación.

Retorno Maipo desconoce la existencia del resto de las comunidades de la cuenca y no permitirá distribuir con equidad el esfuerzo entre todos los titulares de derechos, incluyendo las aguas subterráneas y todas las demás.

Además, hay que considerar que se trata como agua servida sólo el 59% del agua que se captó para potabilizar, perdiéndose el resto por filtración o evaporación; no se reúsan las aguas antes de verterlas al mar y aún no se revisa el sistema tarifario para que permita una gestión más eficiente de la demanda urbana.

Respecto del “Plan Maestro” al que alude el Sr. Ossandón, no hemos sido convocados. Nuestra participación se ha limitado a instancias en que la autoridad, la sanitaria y los regantes del Maipo han excluido expresamente la discusión sobre el proyecto Retorno Maipo.

Rodrigo Errázuriz Fernández

Presidente JJVV río Mapocho Tercera Sección

Pablo Sahli Illanes

Presidente JJVV río Mapocho Última Sección

Francisco Sahli Cruz

Presidente Canal Las Mercedes

Raúl Mozó Covarrubias

Presidente Asociación Productores Agrícolas Provincia San Antonio