Más allá del mes de la Mujer

Cada marzo se multiplican las actividades por el Mes de la Mujer, una fecha que a nivel mundial recuerda la histórica lucha de las mujeres por igualdad de derechos y oportunidades. Pero el verdadero desafío no está en la agenda de un mes, sino en lo que como país somos capaces de convertir en realidad durante todo el año.

Aunque las cifras muestran avances, las brechas persisten. El desempleo femenino sigue siendo mayor y las mujeres tardan más en reinsertarse laboralmente. Y aun cuando participan más, la pregunta de fondo es cuántas tienen cargos de liderazgo y toman decisiones estratégicas.

La equidad no puede limitarse a gestos simbólicos; tiene que ir más allá y traducirse en criterios concretos de contratación, promoción y desarrollo de roles estratégicos. Solo así deja de ser discurso y se convierte en práctica.

El desafío no es declararlo, es hacerlo realidad.

María José Gutiérrez

Directora ejecutiva Grupo Enovus