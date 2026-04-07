Más allá del recorte de las becas

SEÑOR DIRECTOR:

El anuncio de la ministra de Ciencia (CTCI) sobre la suspensión de becas de magíster y posdoctorado en el extranjero ha generado un debate legítimo. Pero éste no debería reducirse a un instrumento: Chile carece de una estrategia articulada de formación de capital humano avanzado. Contamos con apenas 1,1 investigadores por cada mil trabajadores, frente a más de 9 en el promedio OCDE.

El país ha invertido durante años en becas nacionales, al extranjero y programas de inserción de investigadores, lo que hay que valorar. Pero estos instrumentos no han operado de manera coherente. Las becas de doctorado en el extranjero cayeron un 87% desde 2018, sin que se fortalecieran otros mecanismos. Mientras que los programas de doctorado nacionales acreditados casi se duplicaron.

La ministra tiene razón en que el contexto ha cambiado. Precisamente por eso, lo que se necesita es una revisión integral del sistema —desde la formación hasta la inserción en la academia y en la industria— que potencie la oferta de postgrado nacional, fortalezca vínculos internacionales estratégicos y asegure que la inversión del país se traduzca en desarrollo e innovación.

M. Angélica Fellenberg

Vicerrectora de Investigación y Postgrado UC

Diego Cosmelli

Director Esc. de Graduados UC