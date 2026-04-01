Mepco y transición a la electromovilidad

SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre el Mepco, en un contexto de alza del petróleo, evidencia la dependencia de Chile de las fluctuaciones energéticas globales.

Más allá de lo técnico, es clave considerar su impacto en el transporte, cuyos costos inciden directamente en la economía. Esta volatilidad abre la oportunidad de avanzar hacia soluciones más estructurales.

En este escenario, la promoción de la electromovilidad es la mejor alternativa para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, la adopción de tecnologías eléctricas enfrenta barreras importantes, especialmente por los mayores costos iniciales y la limitada infraestructura de carga. El debate actual sobre el mecanismo de estabilización de precios debiese ir más allá de la gasolina e incorporar una mirada estratégica con medidas concretas. En particular, se debe ampliar la Ley de Eficiencia Energética hacia vehículos comerciales y pesados, y facilitar el despliegue de infraestructura de carga reduciendo burocracia. Esto implica evitar que las comunidades de edificios bloqueen la instalación de cargadores en estacionamientos privados, y exigir a las distribuidoras eléctricas conexiones más ágiles a la red.

Estas medidas, que no tienen costo para el Estado, pueden contribuir a disminuir la dependencia del país frente al petróleo.

Ignacio Rivas

Director de Programas Centro Movilidad Sostenible