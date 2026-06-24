Modificaciones al SAE

SEÑOR DIRECTOR:

En carta de ayer, Francisca Espinoza, Arturo Hasbún y Francisca Figueroa critican al SAE porque la mitad de los postulantes no quedan en su primera preferencia y uno de cada cuatro no accede a ningún colegio de su interés.

Al parecer ellos desconocen que la principal ventaja que tiene el SAE es precisamente la optimización de la asignación. Si un cuarto de los postulantes no queda en un colegio de su interés es porque sus preferencias tienen sobredemanda; eso no va a cambiar con ninguno otro sistema, de hecho, el SAE asegura que ese número sea el menor posible.

Podemos discutir sobre los criterios de priorización del SAE, que le devuelven a los colegios la posibilidad de seleccionar a sus estudiantes, pero ello no repercute en una mayor libertad de las familias para elegir colegio. Me parece fundamental que el debate sobre el SAE se haga de forma informada, pues si erramos en el diagnóstico probablemente erremos en su solución.

Sylvia Eyzaguirre

Investigadora Centro de Estudios Públicos