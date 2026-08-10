Royalty, evidencia para el debate

SEÑOR DIRECTOR:

En la discusión sobre financiamiento municipal, conviene recordar que la equidad territorial no ha sido fruto de una sola reforma ni patrimonio de un solo sector político, sino el resultado de un proceso gradual, desde la creación del Fondo Común Municipal en 1979 y su consolidación en la LOC de Municipalidades, hasta reformas posteriores que ampliaron sus fuentes de financiamiento, como las leyes N.º 19.816, 20.033, 20.237 y 20.922. (2016)

Por ello, la que estableció el Royalty a la Minería debe entenderse como un hito histórico, reforzando el financiamiento municipal, y creando aportes específicos al FCM, entre ellos el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, incorporando nuevos recursos para comunas con alta dependencia del FCM y menores ingresos propios.

Por esto, resultan al menos llamativas y desinformadas las expresiones de la alcaldesa Catalina San Martín, quien desconoce esta historia al sostener que “la oposición fue gobierno y nunca levantó el tema del Fondo Común Municipal” y que “la izquierda lideró la AChM y nunca, nunca levantó este tema”, en medio de las declaraciones por compensaciones municipales.

Mantener la calidad del debate es esencial. Pues este proyecto, impulsado en el gobierno anterior, representó un avance concreto, donde la riqueza generada por una actividad estratégica contribuye de manera más directa al desarrollo local, en un contexto donde las municipalidades cumplen crecientes funciones en seguridad, recuperación de espacios públicos y gestión social.

Por otra parte, la AChM cumplió un rol muy importante al lograr que se adelantaran los aportes en un año y en proponer que se debía seguir trabajando en el rediseño del FCM.

Carolina Leitao A-S

Ex presidenta AChM