Decisiones nacionales, costos comunales

SEÑOR DIRECTOR:

Con profunda preocupación hemos recibido la noticia del proyecto de ley, ingresado por el Mineduc, de flexibilizar hasta el 2040 el proceso de traspaso de nuestros colegios municipales a los SLEP. Ello no toma en cuenta la mirada de los alcaldes de comunas con pocos recursos.

Las subvenciones del Ministerio no cubren el costo real de la educación municipal, por lo que cada año debemos destinar recursos propios para financiar un déficit heredado y permanente.

Desde 2024, hemos sido parte activa en reiteradas mesas de trabajo con representantes del SLEP Provincial, logrando avances para un sano traspaso en el corto plazo. Por eso, cualquier cambio al cronograma genera costos no previstos e incertidumbre en la planificación del presupuesto 2027, dificultando la cobertura para entregar una educación pública de calidad a nuestros niños y jóvenes.

Juan Pablo Olave Cambara

Alcalde Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo