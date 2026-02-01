Muy mal cierre fiscal 2025

SEÑOR DIRECTOR:

El ministro de Hacienda hizo una presentación donde se muestra el cierre fiscal preliminar del año 2025, la que al menos merece algunos comentarios.

En primer lugar, no corresponde que el ministro se atribuya una especie de disciplina fiscal basada en indicadores propios convenientes, como velocidades de aumento de deuda, ni supuestos menores gastos como porcentaje del PIB (que por lo demás, excluyen partidas relevantes), ni tampoco con comparaciones con un mal año fiscal 2024 (¿acaso el alumno que obtiene un 2 en una prueba, puede alegar como una virtud haber mantenido su 2 en la siguiente evaluación?). Tampoco corresponde echarle la culpa a los ingresos, mal estimados por las mismas autoridades, sobre todo considerando que, en reiteradas ocasiones, distintos expertos advirtieron que se estaba haciendo una sobreestimación. Lo que se debe cumplir es la regla, tan sencillo como eso. Y lamentablemente este gobierno incumplió sostenidamente, incluso sus propios ajustes, y no por poco. No hay excusas que valgan.

En segundo lugar, ahora, a un mes de finalizar el gobierno actual, se propone una reducción prudencial del gasto. ¿Ahora, recién ahora se dieron cuenta que había que ajustar los gastos a los ingresos para respetar la regla fiscal? También ahora se propone la creación de una comisión experta, que más parece una distracción o intento de desviar las cosas. No olvidemos que constantemente el Consejo Fiscal Autónomo les advirtió de los problemas de incumplimiento fiscal, y no fueron tomados son seriedad. La guinda de la torta es que ahora, a un mes de finalizar el gobierno, hay apuro en reducir el gasto con decretos que se pasarán durante febrero.

Félix Berríos Theoduloz

Economista