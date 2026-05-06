Narrativa en política
SEÑOR DIRECTOR:
La adecuada narrativa acompaña la política gubernativa en las decisiones difíciles que la autoridad debe adoptar, proveyendo de esa carga de sentido, misión y legitimidad que con fundamento hace comprensibles las consecuencias adversas momentáneas que provienen de la necesidad de corregir el rumbo por largo tiempo extraviado.
Rafael Rosende
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