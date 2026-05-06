Narrativa en política

Santiago 22 de abril 2026. El Presidente de la República, José Antonio Kast, firma el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional.

SEÑOR DIRECTOR:

La adecuada narrativa acompaña la política gubernativa en las decisiones difíciles que la autoridad debe adoptar, proveyendo de esa carga de sentido, misión y legitimidad que con fundamento hace comprensibles las consecuencias adversas momentáneas que provienen de la necesidad de corregir el rumbo por largo tiempo extraviado.

Rafael Rosende