Autocontrol del pesaje de carga

SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de ley sobre autocontrol de pesaje de carga, en segundo trámite en el Senado, plantea en su formulación actual riesgos relevantes para la logística nacional: traslada a las empresas funciones de control, registro y certificación propias del Estado, lo que impacta en costos y, de forma inevitable, en el consumidor final. También podría generar mayores tiempos de operación, congestión en centros logísticos, exigencias de inversión significativas y duplicidad de controles, sin una adecuada evaluación de sus impactos económicos y operativos, lo que nuevamente impactaría a los consumidores.

Compartimos plenamente el objetivo de proteger la infraestructura vial y valoramos las indicaciones del Ejecutivo, que incorporan gradualidad, exclusiones para vehículos de menor impacto y soluciones flexibles. Sin embargo, subsisten aspectos que requieren perfeccionamiento, como delimitar con claridad los sujetos obligados y sus responsabilidades en la cadena logística, reconocer las tecnologías de trazabilidad y control ya existentes, adoptar un enfoque basado en riesgo, revisar la proporcionalidad del régimen sancionatorio y realizar una evaluación costo-beneficio previa a la entrada en vigencia del sistema.

La protección de la infraestructura vial y la competitividad del país no son objetivos contrapuestos. Una buena regulación debe ser capaz de fortalecer ambos. En ese espíritu, reiteramos nuestra disposición a colaborar con el Ejecutivo y el Congreso en el perfeccionamiento de esta iniciativa.

María Teresa Vial

Presidenta Cámara de Comercio de Santiago