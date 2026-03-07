SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Niñez en riesgo

    Por 
    Cartas al director
    Imagen referencial, de archivo Diego Martin

    SEÑOR DIRECTOR:

    Las recientes cifras de la Defensoría de la Niñez sobre vulneraciones de derechos ponen en evidencia la crisis que enfrenta la infancia en Chile. Entre 2021 y junio de 2025, más de 159 mil niños, niñas y adolescentes fueron registrados como víctimas, mientras la violencia letal continúa en aumento.

    El último Boletín Estadístico del Ministerio Público indica que los homicidios consumados, frustrados y tentados contra menores de edad pasaron de 351 en 2024 a 387 en 2025. Ello equivale a un caso cada 22 horas. Aunque no todos terminan en muerte, la cifra refleja una forma extrema de violencia que se ha vuelto persistente.

    Este fenómeno no se manifiesta de igual manera en todas las edades. En los niños más pequeños, los hechos se concentran principalmente en el entorno cercano, muchas veces asociados a violencia intrafamiliar. En cambio, en los adolescentes predominan los episodios en la vía pública, a menudo en el contexto del crimen organizado. Estas diferencias exigen respuestas específicas según edad y territorio, tanto en el ámbito preventivo como en persecución penal.

    Ante este escenario, el Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, integrado por once instituciones del Estado, presentará una propuesta de medidas. Estas buscan fortalecer la acción temprana, el trabajo coordinado y las capacidades técnicas especializadas para contribuir a frenar esta situación.

    La magnitud de este problema requiere una estrategia nacional sostenida en el tiempo. Se necesitan políticas públicas eficaces y articuladas para fortalecer, de manera urgente, la protección de la infancia en el país.

    Pía Greene

    Directora ejecutiva

    Fundación Amparo y Justicia

    Más sobre:HomicidiosViolenciaDerechos de los niños

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    El esposo mascota: un relato de Jaime Bayly

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui
    Chile

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    Cómo convertir el ahorro en menor gasto: una propuesta institucional
    Negocios

    Cómo convertir el ahorro en menor gasto: una propuesta institucional

    Abrir la puerta, reubicar la vergüenza

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Arturo Vidal y el renacer de Colo Colo ante Audax: “Se valora mucho tras perder el clásico en casa; el golpe fue fuerte”
    El Deportivo

    Arturo Vidal y el renacer de Colo Colo ante Audax: “Se valora mucho tras perder el clásico en casa; el golpe fue fuerte”

    En vivo: las Diablas buscan el boleto al Mundial frente a Japón

    En vivo: la UC busca el liderato de la Liga de Primera en su visita a O’Higgins

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos
    Mundo

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual