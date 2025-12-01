Niños vuelven a pagar el costo de la PAES

SEÑOR DIRECTOR:

Durante estos días más de 300 mil estudiantes están rindiendo la PAES. Su aplicación vuelve a instalar un problema: los colegios deben suspender alrededor de seis días de clases dado que la prueba se aplica dos veces al año, a lo que se suma el ya elevado número de interrupciones por paros, tomas, violencia y jornadas de reflexión pedagógica.

En medio de una crisis de inasistencia y profundas brechas de aprendizaje, resulta incomprensible que sigamos perjudicando a los estudiantes para facilitar un proceso externo al quehacer escolar. Existen alternativas —aplicación un fin de semana, infraestructura universitaria, espacios municipales, etc.— que permitirían aplicar la PAES sin sacrificar días de aprendizaje.

Si realmente queremos priorizar a los niños, debemos dejar de normalizar interrupciones evitables y repensar de manera urgente la logística de esta prueba y de todas las decisiones que afectan la continuidad escolar.

María Teresa Romero

María Paz Larraín

Escuelas Abiertas