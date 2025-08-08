”No podemos guardar silencio”

SEÑOR DIRECTOR:

Así titulan su columna en La Tercera Gabriel Zaliasnik y Patricia Politzer. Se habla de “…la tragedia iniciada el 7 de octubre de 2023”. ¿En serio? Porque esto comenzó hace 77 años, en 1948, y desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de innumerables “7 de octubre” a manos de Israel. Sólo por recordar algunas masacres citamos Gaza en 2008-2009, 2012 y 2014, con miles de inocentes asesinados.

Pero tuvieron que transcurrir 669 días de genocidio en Gaza, con más de 70 mil muertos y 150 mil heridos, y la instalación de una hambruna deliberada y criminal, para que dos prominentes figuras judías chilenas sacaran la voz. Nos gustaría creerles. Resulta extraño sin embargo, que al referirse al 7 de octubre hablen de un ataque “con características genocidas”, pero cuando se refieren a Gaza, eluden el término “genocidio”, pese a ser este el primero en la historia transmitido y documentado en directo. Ahora nos hablan de que “…el sufrimiento del pueblo palestino no puede ser ignorado ni relativizado”. Pese a que pasaron más de siete décadas y tuvieron que morir decenas de miles de palestinos para comprenderlo, enhorabuena, más vale tarde que nunca.

Por otra parte, el artículo está cruzado por referencias a Israel y su futuro. De eso se trata. Respaldar su defensa, el régimen iraní, los “escudos humanos de Hamas, los rehenes, el antisemitismo, el derecho de Israel a existir, la persecución contra el pueblo judío. Esos son los conceptos que más parecen preocupar a los autores.

Se pronuncian también por la solución de dos estados. Pero ella no es viable si no se retiran de Cisjordania los 750 mil colonos judíos ilegales. Si realmente creen en esa solución, deberían abogar por la evacuación de ellos. Sólo entonces comenzaríamos a creerles.

Manuel Hasbun Zaror

Centro de Información Palestina