SEÑOR DIRECTOR:

El reciente desempeño de Noruega ha despertado admiración en el mundo. Los propios noruegos lo atribuyen al resultado de una sociedad que lleva décadas cultivando una forma de desarrollarse, donde contribuir al bien común es una responsabilidad compartida, más que al talento de una generación excepcional.

Allí, familias, colegios, empresas, clubes deportivos, organizaciones sociales y Estado asumen que tienen un papel que cumplir desde el lugar que ocupan. Participar, colaborar y hacerse cargo forma parte de la vida cotidiana. Esa mirada ha fortalecido su tejido social y ha permitido construir capacidades que, con el tiempo, también se reflejan en ámbitos como el deporte.

Chile necesita fortalecer esa cultura de la contribución. El bien común requiere el compromiso de familias, empresas, organizaciones, comunidades y Estado. Las copas se levantan de vez en cuando, la sociedad se construye todos los días.

Anne Traub

Presidenta Fundación Familias Primero y de Asociación de Empresas Familiares