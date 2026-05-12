Nos equivocamos
SEÑOR DIRECTOR:
Recientemente, algunos de los economistas de izquierda vinculados a la reforma tributaria de Bachelet 2 reconocieron que se equivocaron. No se mal entienda, no hubo en ellos un acto de profundo arrepentimiento, desgarradora autocrítica o de responsabilidad solidaria, ninguno ofreció parte de su patrimonio para resarcir el gigantesco daño causado a los chilenos con esa pésima reforma, nada de eso. Fue más bien un fugaz momento de honestidad intelectual, lo que en todo caso no es poco para los tiempos que corren.
José Miguel Rodríguez Sáez
