    Nueva medición de la pobreza

    Por 
    Cartas al director
    Nueva medición de la pobreza Andres Perez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    Acabamos de conocer los resultados de la última encuesta de medición de la pobreza. Gracias a un acuerdo de diversos sectores técnicos y políticos Chile ahora cuenta con una medición con parámetros mucho más exigentes y que permite obtener una mejor radiografía de este grave problema.

    Elevar el estándar de medición nos obliga, como sociedad, a reposicionar el tema de la pobreza y su superación entre los primeros lugares de la agenda país. Ahora sabemos que un 17,3% de la población experimenta pobreza porque no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, que un 17,7% experimenta carencias en áreas claves del bienestar humano, y que cerca de 1,2 millones vive en pobreza severa.

    También sabemos que estas cifras no se distribuyen homogéneamente al interior del país. La pobreza se ha concentrado históricamente en algunas regiones, siendo las zonas rurales y apartadas las más afectadas. Este ha sido un problema crónico, que persiste con o sin actualización de la medición. Es fundamental que atendamos a dichas brechas. De lo contrario nuestro país renuncia a generar equidad y cohesión social y territorial, condiciones básicas para el desarrollo integral.

    Estos resultados nos deben incomodar, indignar y a la vez motivar a la acción. ¿Cómo distribuimos mejor la riqueza y las oportunidades? ¿Cómo educamos mejor, sanamos mejor, protegemos mejor a nuestra población? Debemos actuar incorporando no sólo aportes técnicos y voluntades políticas, sino que escuchando y considerando en las decisiones de políticas públicas a quienes experimentan la pobreza día a día.

    Rodrigo Jordán

    Presidente Fundación Superación de la Pobreza-Servicio País

