    "Parasocial"

    Por 
    Cartas al director
    "Parasocial"

    SEÑOR DIRECTOR:

    El diccionario de Cambridge, uno de los más prestigiosos de la lengua inglesa, escogió “Parasocial” como palabra del año 2025, palabra que hace referencia a la conexión o relación que alguien siente que tiene con una persona -habitualmente famosa y que realmente no conoce-, o incluso con un asistente de inteligencia artificial, debido sólo a la interacción -muchas veces unidireccional- que han tenido a través de medios digitales o redes sociales.

    Así las cosas, no parece extraño uno de los resultados de la Encuesta Bicentenario UC dé cuenta que la sensación de soledad en Chile ha ido en aumento en el último tiempo, pues cada vez se aprecia más lejanía entre personas y más cercanía entre estas y un pantalla digital. De continuar así, muchos van (o vamos) a terminar envejeciendo “paraacompañados” por “parahumanos” digitales ... y quizás, con algo de suerte, con un perro o un gato descansando a nuestro lado, observándonos con cariño... y lástima.

    Juan Luis Hernández Viera

    Ingeniero civil

