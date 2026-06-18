Caso niños haitianos: Paulina Núñez anuncia que se trabajará en ley integral para evitar situaciones similares

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), participó durante la mañana de este jueves en una reunión convocada por el Presidente José Antonio Kast, en la que participaron representantes de los distintos poderes del Estado y organismos públicos para abordar el caso de los vuelos con niños haitianos que ingresaron al país.

Tras el encuentro, la senadora valoró la convocatoria, a la vez que señaló que el foco principal debe estar en encontrar a los menores de edad y luego vendrá el momento de las responsabilidades.

“Ya vendrá el minuto que se asuman las responsabilidades, por supuesto que eso también está avanzando en paralelo, pero hoy todos los esfuerzos desde el punto de vista legislativo van a estar concentrados en tener una ley integral que permita evitar que más niños ingresen en un sistema que sin duda es vulnerable”, mencionó.

Asimismo, Núñez señaló que “desde el Congreso Nacional y por supuesto desde el Senado, nuestro trabajo va a ser serio, va a ser responsable, va a ser entendiendo que el objetivo único es la búsqueda de estos niños y niñas, y también la celeridad con la que tengamos que tramitar esta ley integral que le he planteado al Presidente de la República”.

De acuerdo a lo que explicó, “vamos a unificar todos los proyectos que hoy están distintos trámites legislativos, pero también algunos que fueron presentados en la sesión especial para que incluso aquello que requiera un patrocinio del Ejecutivo lo tenga inmediatamente”.

Asimismo, la senadora dio a conocer que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, asistirá a la próxima sesión especial que se realizará el próximo martes.

“Hay un plan nacional de búsqueda, de protección, que tiene definidas distintas etapas, que va a liderar la ministra, que tiene por objetivo una coordinación y por supuesto un trabajo coherente de cada uno de los organismos, y en definitiva que podamos encontrar a cada uno de esos niños como primera cuestión, como primer objetivo, y luego sin duda que se asuman las responsabilidades del caso”.

Finalmente, la senadora señaló que durante la próxima semana se conocerá el informe final de Contraloría. “Estaban esperando también una información de la Dirección de Migración y Extranjería y por lo tanto eso ya lo tienen”, expresó.