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    Política

    Raúl Leiva critica AC contra Grau y eventual acción contra Quiroz del FA: “No se puede sustentar en una venganza política”

    "Se acusa constitucionalmente sin fundamento, en mi opinión, con una acusación muy precaria y muy feble porque tenías adportas los tres meses que terminaba el mandato del ministro Grau", acusó el jefe de bancada del Partido Socialista.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, criticó este jueves el ambiente generado tras la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. La acción contra el exsecretario de Estado del Frente Amplio ha llevado a esta colectividad a amenazar al gobierno de José Antonio Kast de utilizar estos mismos argumentos en contra del actual jefe de las arcas fiscales, Jorge Quiroz.

    Por el momento, el líbelo acusatorio se encuentra todavía en la Cámara de Diputados siendo evaluado por la comisión revisora respectiva. Más allá de lo que digan en esta instancia, que tiene mayoría opositora, finalmente la decisión la tomara el pleno de la Cámara, donde al parecer ya los parlamentarios asumen que será aprobada.

    A primera vista uno diría que sí, pero efectivamente nosotros apelamos a la seriedad y la responsabilidad. Mire, esto es un loop, es que antes hicieron lo mismo: 16 acusaciones constitucionales en el gobierno del presidente Boric, 14 en el gobierno del presidente Piñera. Bueno, tiene que haber un momento en que esto pare”, criticó el diputado socialista en conversación con Desde la Redacción de La Tercera.

    En ese sentido, Leiva criticó las pocas personas que han asistido a exponer a la comisión revisora, ya que considera que no corresponde una acción de este tipo basada en eventuales proyecciones y estimaciones económicas, lo que lleva a que no exista un sustento jurídico.

    Precisamente, al ser crítico de los argumentos en contra de Grau, también considera que no corresponde por su parte utilizar estos razonamientos en contra del actual ministro Jorge Quiroz, como durante la última semana ha advertido el Frente Amplio.

    En Desde la Redacción, la jefa de bancada de este partido, Gael Yeomans, amenazó al actual gobierno de que “podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz” si es que la acción constitucional contra Grau persistía.

    Sobre la postura del Frente Amplio, Leiva enfatizó: “Yo no voy a estar dispuesto a sustentar algo que estoy criticando el día de hoy”.

    Yo creo que debe llegar un momento en que, oye, hay que ser más rigurosos, más serios. Las acusaciones constitucionales son de última ratio. Todos, me incluyo, fuimos parte de muchas acusaciones constitucionales en el gobierno del presidente Piñera que, a la luz de también la autocrítica que hemos realizado, no fueron todo lo rigurosas que deben haber sido. El propio presidente Boric lo planteó con ocasión del fallecimiento del presidente Piñera, que en paz descanse, que se fue mucho más allá”, explicó el jefe de bancada del PS.

    Enfatizando en esta postura, Leiva explicó que “una acusación constitucional no se puede sustentar en una venganza política. Y vuelvo a insistir, en algo que yo critico no puedo después fundamentar una acción”.

    Por lo mismo, el parlamentario espera que exista una reflexión al interior de la oposición sobre la oportunidad y razones detrás de las acusaciones constitucionales.

    “Es que las cosas como son, se acusa constitucionalmente sin fundamento, en mi opinión, con una acusación muy precaria y muy feble porque tenías adportas los tres meses que terminaba el mandato del ministro Grau. Entonces, uno también le puede decir a La Moneda, oiga, nosotros tenemos cuatro años por delante para efectivamente acusar constitucionalmente a los ministros. Si no tiene sustento, creo que no corresponde”, concluyó sobre el asunto.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRRaúl LeivaPSAcusación constitucionalNicolás GrauFrente Amplio

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