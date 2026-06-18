Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Qatar en TV y streaming
Las selecciones se miden por la segunda fecha del Mundial 2026.
Este jueves comienza la segunda fecha del Mundial 2026, donde Canadá recibe a Qatar en el marco del Grupo B.
Los anfitriones vienen de empatar a 1 con Bosnia y Herzegovina, mismo resultado que obtuvieron los qataríes ante Suiza en el debut.
Cuándo juega Canadá vs. Qatar
El partido de Canadá contra Qatar es este jueves 18 de junio, a las 18:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio BC Place de Vancouver para este compromiso.
Dónde ver a Canadá vs. Qatar
El partido de Canadá contra Qatar se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.
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