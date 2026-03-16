SEÑOR DIRECTOR:

Interesante la carta publicada el sábado en este medio de Francisco Vergara, que aborda la deuda urbana e histórica del Paseo Bulnes, la que comparto plenamente.

Para avanzar en su propuesta, lo primero sería sacar del lugar y trasladar a su sector original (bandejón central de la Alameda en la plaza los héroes), el monumento “mujeres en la memoria 1973 – 1990” ubicado el año 2024 próximo a la calle Padre Alonso Ovalle, bajo la administración de la alcaldesa Irací Hassler, toda vez que no armoniza con el entorno arquitectónico y se ha convertido en un refugio improvisado para quienes viven en situación de calle.

Una vez concluido lo señalado, sería fundamental dar prioridad en la consolidación del espacio público del sector sur, por su gran potencial como referente cívico y cultural de la ciudad de Santiago.

Eduardo Villalón Rojas

Exconsejero del CMN