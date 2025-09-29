SEÑOR DIRECTOR:

¿Chile tendrá mejores profesores por subir los puntajes en el rango previsto para este año? Ojalá el mundo fuera tan simple, pero no existe una sólida evidencia a este respecto, en primer lugar, porque la PAES aún no tiene sus primeros egresados. En cambio, la realidad nacional e internacional sí muestra que los procesos formativos tienen un rol fundamental para formar mejores profesores, como también las mentorías y el perfeccionamiento continuo, asimismo influyen los estilos de liderazgo de los directores y las condiciones de trabajo.

Otra cuestión evidente es que al disminuir los alumnos en Pedagogías: primero, se destruirán las capacidades formativas, principalmente en regiones, en donde desaparecerán carreras completas; segundo, las familias de menores recursos tendrán menos posibilidades de que sus hijos con vocación pedagógica cristalicen sus aspiraciones; tercero, la escasez de profesores en ciertas regiones y en ciertas disciplinas las pagarán los procesos formativos de quienes son más vulnerables.

La decisión del Parlamento en esta materia es vital y las consecuencias serán en cada territorio en el corto, mediano y largo plazo.

Emilio Rodríguez Ponce

Vicepresidente ejecutivo del CRUCH

Rector de la Universidad de Tarapacá