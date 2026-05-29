Utilidades de Enami

SEÑOR DIRECTOR:

Enami reportó utilidades por US$9,6 millones en el primer trimestre de 2026. Es el tercer año consecutivo con resultados positivos, algo que no ocurría desde hace más de una década.

Quienes atribuyen estos resultados al alto precio del cobre no entienden cómo funciona la empresa. Enami no vende cobre propio: procesa y comercializa los minerales de los pequeños mineros a cambio de una tarifa fija. Cuando el cobre sube, quien gana es el pequeño minero, no la empresa. Los resultados de Enami dependen de operar más eficientemente que esa tarifa, no del precio de los metales.

Por eso tres años consecutivos en azul son una señal genuina de cambio positivo, no de suerte.

La estabilidad financiera abre posibilidades que hace poco eran impensables: mejorar los tiempos de pago a los pequeños productores, planificar con horizonte de mediano plazo y construir planes distritales de desarrollo de la pequeña minería, diseñados territorio a territorio con participación de productores y sindicatos locales. Una base así vale la pena aprovechar.

Iván Mlynarz Puig

Geólogo. Ex VPE de Enami