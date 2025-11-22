Perspectiva de género y políticas de salud

SEÑOR DIRECTOR:

En su primera candidatura presidencial, José Antonio Kast propuso medidas abiertamente regresivas en materia de derechos de las mujeres, como la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, normativa que cuenta con más del 70% de apoyo ciudadano. En esta nueva campaña, la preocupación no es solo lo que plantea, sino lo que omite.

Kast ha calificado reiteradamente las demandas de las mujeres como “temas valóricos”, insinuando que no ocuparán un lugar central en su programa. Pero las necesidades de las mujeres no son cuestiones meramente morales o identitarias: son necesidades materiales que cualquier programa serio debe abordar. Un ejemplo crítico es la ausencia de una estrategia para enfrentar el cáncer de mama, la principal causa de muerte oncológica en mujeres en Chile.

Como advierte el capítulo de salud del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2025 de la UDP, los retrasos en la atención son especialmente graves en cánceres que afectan exclusivamente a mujeres, como el de mama y el cervicouterino. Reconocer estas necesidades no es ideología, es comprender que el género actúa como un determinante social de la salud y que debe considerarse explícitamente en la formulación de políticas públicas.

Un programa que ignore este enfoque no responderá a las urgencias sanitarias del país y perpetuará desigualdades históricas. Chile necesita políticas de salud que incorporen perspectiva de género, de lo contrario, las políticas públicas seguirán desatendiendo las necesidades específicas de las mujeres y reproduciendo las brechas que el Estado tiene la obligación internacional de corregir.

Laura Dragnic

María Belén Saavedra

investigadoras Centro de Derechos Humanos UDP