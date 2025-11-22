BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Perspectiva de género y políticas de salud

    Por 
    Cartas al director
    JUNTA DE ANDALUCÍA

    SEÑOR DIRECTOR:

    En su primera candidatura presidencial, José Antonio Kast propuso medidas abiertamente regresivas en materia de derechos de las mujeres, como la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, normativa que cuenta con más del 70% de apoyo ciudadano. En esta nueva campaña, la preocupación no es solo lo que plantea, sino lo que omite.

    Kast ha calificado reiteradamente las demandas de las mujeres como “temas valóricos”, insinuando que no ocuparán un lugar central en su programa. Pero las necesidades de las mujeres no son cuestiones meramente morales o identitarias: son necesidades materiales que cualquier programa serio debe abordar. Un ejemplo crítico es la ausencia de una estrategia para enfrentar el cáncer de mama, la principal causa de muerte oncológica en mujeres en Chile.

    Como advierte el capítulo de salud del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2025 de la UDP, los retrasos en la atención son especialmente graves en cánceres que afectan exclusivamente a mujeres, como el de mama y el cervicouterino. Reconocer estas necesidades no es ideología, es comprender que el género actúa como un determinante social de la salud y que debe considerarse explícitamente en la formulación de políticas públicas.

    Un programa que ignore este enfoque no responderá a las urgencias sanitarias del país y perpetuará desigualdades históricas. Chile necesita políticas de salud que incorporen perspectiva de género, de lo contrario, las políticas públicas seguirán desatendiendo las necesidades específicas de las mujeres y reproduciendo las brechas que el Estado tiene la obligación internacional de corregir.

    Laura Dragnic

    María Belén Saavedra

    investigadoras Centro de Derechos Humanos UDP

    Más sobre:CáncerKastMujerderechos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Milei elige a un militar como ministro de Defensa por primera vez desde la restitución democrática en Argentina

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”

    Herido de amor: un cuento de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”
    Chile

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”

    El futuro se juega en escuelas y cárceles

    Declaran alerta roja en Isla de Pascua por incendio forestal cercano a área protegida

    China Tianqi recurre a la Corte Suprema contra fallo a favor del acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    China Tianqi recurre a la Corte Suprema contra fallo a favor del acuerdo Codelco-SQM

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    En vivo: Universidad Católica recibe a Palestino en un duelo clave por el Chile 2
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica recibe a Palestino en un duelo clave por el Chile 2

    Otro capítulo dorado para el campeón: Coquimbo se queda con el clásico ante La Serena e iguala el récord del Ballet Azul

    Lanús derriba al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y levanta la segunda Copa Sudamericana de su historia

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después
    Cultura y entretención

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Últimos días

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.
    Mundo

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.

    “Metí un soldador ahí (por) curiosidad”: Bolsonaro admite intento de manipulación de tobillera electrónica

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”