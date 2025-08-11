SEÑOR DIRECTOR:

Creo que no hay que ser experto en economía para percatarse de que los activos chilenos seguirán depreciándose mientras los asuntos de seguridad y orden público no se aborden de manera adecuada y se enfrenten con fuerza . El crimen organizado, los sicariatos y los secuestros no le agregarán valor a nuestro territorio, condicionando lo que hasta hace un tiempo dábamos por sentado para nuestras ciudades: el concepto de plusvalía. Asumo que nuestras autoridades -tanto las del área de la seguridad como las económicas- lo tienen claro.

Ignacio Garay P.

Abogado