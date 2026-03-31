Pórticos: la ilusión de la seguridad

SEÑOR DIRECTOR:

La tragedia de Calama nos conmueve y nos obliga a actuar. Pero la urgencia no puede reemplazar al rigor. El debate público se ha concentrado en los pórticos detectores de metales como respuesta prioritaria. Como consultor en Emergency Management con formación en Estados Unidos, debo señalar que la evidencia disponible no respalda esa prioridad.

Los datos del Departamento de Educación de EE.UU. son elocuentes: solo el 2% de las escuelas norteamericanas usa detectores diariamente. Son, de hecho, la medida de seguridad menos adoptada de todas las estudiadas —y la tendencia de la última década es a abandonarlos. Ningún estudio científico ha demostrado que reduzcan lesiones o muertes en establecimientos escolares.

Hay medidas con evidencia real: control de acceso con punto único de entrada, diseño ambiental que elimine puntos ciegos, y — la más poderosa de todas— equipos multidisciplinarios de evaluación conductual de amenazas, capaces de identificar señales de alerta en estudiantes semanas antes de un incidente. El 97% de las escuelas públicas de EE.UU. ya cuenta con ellos.

Chile merece un debate informado. Instalar pórticos sería gastar recursos escasos en una respuesta visible, pero de impacto marginal.

Michel De L’Herbe

Consultor en Emergency Management