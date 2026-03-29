Presupuesto para la ciencia

SEÑOR DIRECTOR:

Es razonable que exista un análisis riguroso del gasto público. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que, en contextos de crisis, recortar la inversión en ciencia y tecnología puede comprometer el desarrollo futuro de un país.

Un ejemplo ilustrativo es Finlandia, que durante la profunda crisis económica de comienzos de los años 1990, lejos de recortar, decidió incluso reforzar decididamente su inversión en educación, ciencia e innovación. Esta estrategia permitió transformar su matriz productiva y posicionarse como referente en industrias tecnológicas y digitales, evidenciando que la inversión en I+D es un motor clave para la recuperación económica y el desarrollo de largo plazo.

En este contexto, resulta fundamental resguardar la inversión en ciencia, especialmente en escenarios fiscales exigentes.

Pedro Bouchon

Profesor titular UC